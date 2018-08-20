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"Людей би вбили": легендарна чемпіонка підтримала анексію Криму, оббрехавши Україну

7.7тЧитати новину російською

Дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики росіянка Світлана Хоркіна відзначилася безглуздими висловлюваннями, підтримавши анексію Криму. Вона використовувала традиційну для РФ риторику про нібито утиски в Україні російської мови і розгул фашизму.

"Люди не мають права вибрати, як вони хочуть жити? Або ви хочете, щоб їх вбивали, як в Сирії? Вони хочуть говорити російською, жити у мирі і виховувати дітей. Люди не свині, вони мають право на голос і на життя. На те життя, якого вони хочуть. Практично весь Крим сказав: "Ми хочемо в Росію". І вони - Росія. Ми людям дали можливість висловитися спокійно, інакше б їх вбили. Хто? Бандерівці. Ви вважаєте, Бандера - це нормально? Як ви до фашизму ставитеся?" - наводить слова Хоркіної Sports.ru.

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На уточнення журналіста видання про те, що в Києві і Львові він спокійно спілкувався російською, колишня спортсменка розсипалася в компліментах Володимиру Путіну.

"Я підтримую все, що робить президент у зовнішній і внутрішній політиці. Росію поважають, з нею рахуються. Ми дуже цінуємо свої цінності, особливо духовні, моральні. Пам'ятаємо свою історію і дбайливо її зберігаємо. Ми вдячні нашим ветеранам за мир, який ми зобов'язані зберегти і передати майбутньому поколінню. І, звичайно, спортивні досягнення. Країна у нас дуже велика, відразу всім добре стати не може, тому що було так все запущено в 90-х. Звичайно, президенту нелегко", - підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATE , Світлана Хоркіна згадала про ядерну зброю і російську армію через недопуск РФ до Олімпіади-2018.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
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Билан Людмила
Билан Людмила
Она дебильна даже для спортсменки.
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Звягинцева Анна
Звягинцева Анна
Умничка,очень талантливая,светлый человечек
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Хорьки трусливо разбрелись по вате киселем! «Страна большая, сразу хорошо не станет!» «Спасибо скажем лишь за то,что путлер за рулем!» «Могли убить и съесть»,- за ними дочь хорька учтиво повторяет.
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3
1
Звягинцева Анна
Звягинцева Анна
Алексеев Гергий, А ты злобная,вонючая мандавошка
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