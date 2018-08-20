"Людей би вбили": легендарна чемпіонка підтримала анексію Криму, оббрехавши Україну

Дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики росіянка Світлана Хоркіна відзначилася безглуздими висловлюваннями, підтримавши анексію Криму. Вона використовувала традиційну для РФ риторику про нібито утиски в Україні російської мови і розгул фашизму.

"Люди не мають права вибрати, як вони хочуть жити? Або ви хочете, щоб їх вбивали, як в Сирії? Вони хочуть говорити російською, жити у мирі і виховувати дітей. Люди не свині, вони мають право на голос і на життя. На те життя, якого вони хочуть. Практично весь Крим сказав: "Ми хочемо в Росію". І вони - Росія. Ми людям дали можливість висловитися спокійно, інакше б їх вбили. Хто? Бандерівці. Ви вважаєте, Бандера - це нормально? Як ви до фашизму ставитеся?" - наводить слова Хоркіної Sports.ru.

На уточнення журналіста видання про те, що в Києві і Львові він спокійно спілкувався російською, колишня спортсменка розсипалася в компліментах Володимиру Путіну.

"Я підтримую все, що робить президент у зовнішній і внутрішній політиці. Росію поважають, з нею рахуються. Ми дуже цінуємо свої цінності, особливо духовні, моральні. Пам'ятаємо свою історію і дбайливо її зберігаємо. Ми вдячні нашим ветеранам за мир, який ми зобов'язані зберегти і передати майбутньому поколінню. І, звичайно, спортивні досягнення. Країна у нас дуже велика, відразу всім добре стати не може, тому що було так все запущено в 90-х. Звичайно, президенту нелегко", - підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATE , Світлана Хоркіна згадала про ядерну зброю і російську армію через недопуск РФ до Олімпіади-2018.