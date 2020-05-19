Легендарний велогонщик Ленс Армстронг зізнався, що почав приймати допінг в 21 рік

Легендарний американський велогонщик Ленс Армстронг зізнався, що вперше почав вживати заборонені препарати в 21 рік, під час першого сезону в кар'єрі в 1992 році.

"Вау! Починаємо з місця в кар'єр. У 21 рік", – цитує слова Армстронга з документального фільму від каналу ESPN видання Yahoo! Sports.

Ленс Армстронг

Відзначимо, що в 2012 році велогонщик отримав довічну дискваліфікацію за допінг і був позбавлений семи чемпіонських титулів Тур де Франс, які він завоював за сім років – з 1999 по 2005 рік. Останнє зізнання Армстронга змушує засумніватися в чесності його перемоги на чемпіонаті світу 1993 року в Осло, який він виграв у другому своєму сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний велогонщик заявив, що був спійманий на допінгу тільки через те, що сам про це розповів.

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