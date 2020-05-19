Головна Новини
19 травня • оновлено в 19:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Легендарний велогонщик Ленс Армстронг зізнався, що почав приймати допінг в 21 рік

4.8т
Читати матеріал російською

Легендарний американський велогонщик Ленс Армстронг зізнався, що вперше почав вживати заборонені препарати в 21 рік, під час першого сезону в кар'єрі в 1992 році.

"Вау! Починаємо з місця в кар'єр. У 21 рік", – цитує слова Армстронга з документального фільму від каналу ESPN видання Yahoo! Sports.

Ленс Армстронг

Ленс Армстронг

Відзначимо, що в 2012 році велогонщик отримав довічну дискваліфікацію за допінг і був позбавлений семи чемпіонських титулів Тур де Франс, які він завоював за сім років – з 1999 по 2005 рік. Останнє зізнання Армстронга змушує засумніватися в чесності його перемоги на чемпіонаті світу 1993 року в Осло, який він виграв у другому своєму сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний велогонщик заявив, що був спійманий на допінгу тільки через те, що сам про це розповів.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "велоспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
велоспорт Тур де Франс
Особа
Ленс Армстронг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

  • У світі захворіли майже 4,9 млн осіб, загинули – понад 320 тисяч.

  • У МОЗ заявили, що карантин в Україні продовжать до 22 червня, але послаблять.

  • Трамп дав ВООЗ 30 днів на виконання його умов і пригрозив скасуванням фінансування через Китай.

  • Вчені заявили про ефективність відомих ліків проти COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Spirit
VS
AVEZ
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Secret
VS
Apeks
Победа Team Secret
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Chaos
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Эрцгебирге
1х и обе забьют
2.09 Сделать ставку
Astralis
VS
Heroic
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку