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Легендарний спортсмен отримав кульове поранення

1.1тЧитати матеріал російською

Легендарний бейсболіст клубу "Бостон Ред Сокс" Девід Ортіс був поранений з пістолета в одному з барів Домініканської республіки.

"Мені подзвонили, щоб повідомити, що Девід поранений. Його відвезли до медичного центру, але не сказали, в якому він стані або де саме він знаходиться. Наразі нічого не зрозуміло", — цитує батька спортсмена Sport24.

Глава нацполіції Домініканської Республіки Ней Олдрін Баутіста Альмонте розповів, що Ортіс відпочивав у одному з лаунж-барів у Санто-Домінго, коли озброєний чоловік наблизився до нього ззаду і вистрілив упритул.

Баутіста додав, що Ортіс переніс операцію і його життю не загрожує небезпека. Стрілець був затриманий після того, як інші відвідувачі бару схопили і побили його на місці злочину.

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43-річний Девід Ортіс завершив кар'єру у 2016 році. Він допоміг "Бостону" виграти три титули Світової серії, був 10-кратним учасником Матчу Всіх Зірок і двічі визнавався найціннішим гравцем Світової серії — у 2004 і 2013 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний борець греко-римського стилю Мігран Арутюнян став учасником бійки зі стріляниною у центрі Москви. Разом із 34-річним приятелем Савмелом Аведяном він перебував у автоательє. Мирна бесіда чоловіків швидко переросла у сварку і бійку.

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