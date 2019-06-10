Легендарний спортсмен отримав кульове поранення

Легендарний бейсболіст клубу "Бостон Ред Сокс" Девід Ортіс був поранений з пістолета в одному з барів Домініканської республіки.

"Мені подзвонили, щоб повідомити, що Девід поранений. Його відвезли до медичного центру, але не сказали, в якому він стані або де саме він знаходиться. Наразі нічого не зрозуміло", — цитує батька спортсмена Sport24.

Cámara de seguridad del establecimiento capta momento en el que suenan los tiros hacia David Ortiz y Jhoel López. #elnuevodiariord pic.twitter.com/ZMVv6dOuWs — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) 10 червня 2019 р.

Глава нацполіції Домініканської Республіки Ней Олдрін Баутіста Альмонте розповів, що Ортіс відпочивав у одному з лаунж-барів у Санто-Домінго, коли озброєний чоловік наблизився до нього ззаду і вистрілив упритул.

Баутіста додав, що Ортіс переніс операцію і його життю не загрожує небезпека. Стрілець був затриманий після того, як інші відвідувачі бару схопили і побили його на місці злочину.

Новини Футбольного фаната після матчу вбили пострілом у горло

43-річний Девід Ортіс завершив кар'єру у 2016 році. Він допоміг "Бостону" виграти три титули Світової серії, був 10-кратним учасником Матчу Всіх Зірок і двічі визнавався найціннішим гравцем Світової серії — у 2004 і 2013 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний борець греко-римського стилю Мігран Арутюнян став учасником бійки зі стріляниною у центрі Москви. Разом із 34-річним приятелем Савмелом Аведяном він перебував у автоательє. Мирна бесіда чоловіків швидко переросла у сварку і бійку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!