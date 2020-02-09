Легенда дзюдо програв після 154 перемог поспіль: відео поразки

Французький дзюдоїст Тедді Рінер перервав феноменальну переможну серію з 154 сутичок підряд.

Примітно, що сталося це перед рідними вболівальниками – на турнірі серії Grand Slam, який 8-9 лютого приймав Париж.

Тедді Рінер (зліва) IJF

Кривдником Рінер, який виступає у категорії понад 100 кг, став представник Японії Кокоро Кагеура. Кагуера в дуелі третього раунду змагань зловив суперника на контратаки і уклав його на килим. Публіка гідно оцінила подвиг японця і влаштували йому овацію.

History is made !! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock #JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man - #JudoParis 🥋 (@Judo) February 9, 2020

Для Рінер ця поразка стала всього третьою у кар'єрі. Раніше він програв у півфіналі Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, а також в фіналі чемпіонату світу 2010.

Легендарний француз є дворазовим олімпійським чемпіоном і 11-разовим переможцем світової першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дзюдоїстка Дарина Білодід виграла "золото" на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу.

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