Легенда дзюдо програв після 154 перемог поспіль: відео поразки

Французький дзюдоїст Тедді Рінер перервав феноменальну переможну серію з 154 сутичок підряд.

Примітно, що сталося це перед рідними вболівальниками – на турнірі серії Grand Slam, який 8-9 лютого приймав Париж.

Кривдником Рінер, який виступає у категорії понад 100 кг, став представник Японії Кокоро Кагеура. Кагуера в дуелі третього раунду змагань зловив суперника на контратаки і уклав його на килим. Публіка гідно оцінила подвиг японця і влаштували йому овацію.

History is made !! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock #JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man