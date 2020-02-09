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10 лютого • оновлено в 08:02
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Легенда дзюдо програв після 154 перемог поспіль: відео поразки

4.6т
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Французький дзюдоїст Тедді Рінер перервав феноменальну переможну серію з 154 сутичок підряд.

Примітно, що сталося це перед рідними вболівальниками – на турнірі серії Grand Slam, який 8-9 лютого приймав Париж.

Тедді Рінер (зліва)

Тедді Рінер (зліва)

IJF

Кривдником Рінер, який виступає у категорії понад 100 кг, став представник Японії Кокоро Кагеура. Кагуера в дуелі третього раунду змагань зловив суперника на контратаки і уклав його на килим. Публіка гідно оцінила подвиг японця і влаштували йому овацію.

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Для Рінер ця поразка стала всього третьою у кар'єрі. Раніше він програв у півфіналі Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, а також в фіналі чемпіонату світу 2010.

Легендарний француз є дворазовим олімпійським чемпіоном і 11-разовим переможцем світової першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дзюдоїстка Дарина Білодід виграла "золото" на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
дзюдо
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Pooh Vini
Pooh Vini
Вовка пуйло бы их двоих порвал,он очень сильный драчун.
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