Курйозний момент з київського футзалу підірвав мережу – опубліковано відео

Відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало вже кілька мільйонів переглядів в Instagram.

Відомий у всьому футбольному світі канал 433 опублікував короткий ролик, на якому видно, як десятий номер команди у зеленому вирішив зробити ефектний пас рабоною, але далеко відпустив від себе м'яч і став кумиром мільйонів.

Рабона з київського футзалу

Пост набрав вже майже 4,5 мільйона переглядів і 803 тисячі лайків. Користувачі активно відзначають на відео своїх "технічних" друзів і жартують у коментарях.

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