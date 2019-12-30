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30 грудня • оновлено в 16:52
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Курйозний момент з київського футзалу підірвав мережу – опубліковано відео

4.2т
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Відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало вже кілька мільйонів переглядів в Instagram.

Відомий у всьому футбольному світі канал 433 опублікував короткий ролик, на якому видно, як десятий номер команди у зеленому вирішив зробити ефектний пас рабоною, але далеко відпустив від себе м'яч і став кумиром мільйонів.

Рабона з київського футзалу

Рабона з київського футзалу

Which wannabe skiller does this remind you of 😂 @kiev_futsal_federation

Публікація від 433 (@ 433)

Пост набрав вже майже 4,5 мільйона переглядів і 803 тисячі лайків. Користувачі активно відзначають на відео своїх "технічних" друзів і жартують у коментарях.

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Тема
футзал
Місце
Україна Київ
Тег
курйоз
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