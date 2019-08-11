Кричав хвилину: російський атлет отримав страшну травму, присідаючи зі штангою - відео 18+

Відео зі змагань по пауерліфтингу в Росії викликало бурхливий резонанс в соціальних мережах.

У ролику атлет присідаючи з великою вагою на штанзі отримав страшну травму ноги. Коліно спортсмена просто вивернулося, заподіявши йому неймовірний біль.

Росіянин близько хвилини кричав, нарікаючи, що не зупинився перед цим підходом.

"Пипець, він з відскоком, походу, вирішив сісти... Тільки вага не серйозна була. Ну таке нормальне прибирання", "Боротьба за кілограми це звичайно добре, але інстинкт самозбереження ж повинен бути", - пишуть користувачі в коментарях.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, попередньо забравши від екрану дітей або зробивши звук тихіше. На відео присутня нецензурна лексика.

Новини Ще один боксер помер після важких травм

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагічний епізод стався на відкритому чемпіонаті міста Шахти з пауерліфтингу. Російський спортсмен помер, впустивши на себе 180-кілограмову штангу

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!