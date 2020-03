Через пандемію коронавiрусу Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення в Брукліні турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

Головною подією цього івенту повинен бути бій за титул чемпіона в легкій вазі між росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Тоні Фергюсоном.

"З урахуванням усіх запобіжних заходів і відповідно до недавніх рекомендацій, які видаються Центром із контролю за захворюваннями штату Нью-Йорк, спортивна комісія штату Нью-Йорк інформує UFC про те, що UFC 249 не може бути проведений у Нью-Йорку", – йдеться у заявi, яку цитує MMA Fighting.

New York Commission officially nixes UFC 249 at Barclays Center in Brooklyn ( @DamonMartin ) https://t.co/kvuUDpQt2e pic.twitter.com/4QjCjqF9Xf