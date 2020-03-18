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18 березня • оновлено в 21:59
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Коронавірус: UFC офіційно скасував бій Хабіб - Фергюсон

1.4т
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Через пандемію коронавiрусу Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення в Брукліні турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

Головною подією цього івенту повинен бути бій за титул чемпіона в легкій вазі між росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Тоні Фергюсоном.

"З урахуванням усіх запобіжних заходів і відповідно до недавніх рекомендацій, які видаються Центром із контролю за захворюваннями штату Нью-Йорк, спортивна комісія штату Нью-Йорк інформує UFC про те, що UFC 249 не може бути проведений у Нью-Йорку", – йдеться у заявi, яку цитує MMA Fighting.

Раніше президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дана Уайт заявив, що бій відбудеться, незважаючи на коронавірус.

Головний поєдинок турніру UFC 249 повинен був відбутися у Нью-Йорку на арені "Барклайс-центр" 18 квітня. Уже було названо телеканал, на якому був запланований показ.

Нагадаємо, що 7 вересня в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'є Хабіб Нурмагомедов здобув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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