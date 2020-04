П'ятиразовий чемпіон світу з велоспорту Роан Денніс, який проживає в іспанській Жироні, порушив режим повної самоізоляції, який діє в регіоні.

"День 34. Я зламався і вийшов з дому. Коронавірус може відсмоктати, як і карантин", – написав Денніс у себе в Instagram.

Після того, як вчинок титулованого велогонщика викликав обурення в інтернеті, Деннісу довелося видалити свої акаунти в соцмережах.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI