П'ятиразовий чемпіон світу з велоспорту Роан Денніс, який проживає в іспанській Жироні, порушив режим повної самоізоляції, який діє в регіоні.
"День 34. Я зламався і вийшов з дому. Коронавірус може відсмоктати, як і карантин", – написав Денніс у себе в Instagram.
Після того, як вчинок титулованого велогонщика викликав обурення в інтернеті, Деннісу довелося видалити свої акаунти в соцмережах.
This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI- David (@cyclingmole) April 18, 2020
Відзначимо, що нападаючий мадридського "Реала" Лука Йович може опинитися у в'язниці за порушення карантину в рідній Сербії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, арештом нападнику "Реала" пригрозив сам президент Сербії Олександр Вучич.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".