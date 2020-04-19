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19 квітня • оновлено в 20:42
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"Коронавірус може відсм*ктати": у чемпіона світу з велоспорту Роана Денніса здали нерви на карантині

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П'ятиразовий чемпіон світу з велоспорту Роан Денніс, який проживає в іспанській Жироні, порушив режим повної самоізоляції, який діє в регіоні.

"День 34. Я зламався і вийшов з дому. Коронавірус може відсмоктати, як і карантин", – написав Денніс у себе в Instagram.

Після того, як вчинок титулованого велогонщика викликав обурення в інтернеті, Деннісу довелося видалити свої акаунти в соцмережах.

Відзначимо, що нападаючий мадридського "Реала" Лука Йович може опинитися у в'язниці за порушення карантину в рідній Сербії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арештом нападнику "Реала" пригрозив сам президент Сербії Олександр Вучич.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус велоспорт
Місце
Іспанія
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