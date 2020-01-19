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19 січня • оновлено в 09:18
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"Король повернувся!" МакГрегор прокоментував перемогу над Серроне

"Король повернувся!" МакГрегор прокоментував перемогу над Серроне
Зустріч завершилася, ледве встигнувши розпочавшись
1.2т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор Макгрегор прокоментував свою перемогу в бою проти Дональда Серроне.

"Я повернувся! Король повернувся! Радий знову творити історію. Я перший боєць у промоції, хто оформив вражаючі перемоги в напівлегкій, легкiй і напівсередній вазі. Готовий повернутися в легку вагу, але мені комфортно і в напівсередній вазі. Зараз відсвяткую перемогу в колі сім'ї , а там подивимося, що робити далі ", – заявив Макгрегор в прямому ефірі з Октагон T-Mobile Arena.

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Серроне терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Серроне" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
МакГрегор – Серроне UFC
Особа
Конор МакГрегор
Місце
США
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