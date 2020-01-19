"Король повернувся!" МакГрегор прокоментував перемогу над Серроне

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор Макгрегор прокоментував свою перемогу в бою проти Дональда Серроне.

"Я повернувся! Король повернувся! Радий знову творити історію. Я перший боєць у промоції, хто оформив вражаючі перемоги в напівлегкій, легкiй і напівсередній вазі. Готовий повернутися в легку вагу, але мені комфортно і в напівсередній вазі. Зараз відсвяткую перемогу в колі сім'ї , а там подивимося, що робити далі ", – заявив Макгрегор в прямому ефірі з Октагон T-Mobile Arena.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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