Російський тренер з боксу Антон Кадушин, який захворів на коронавірус, розповів, як у нього розвивалась недуга.

"Перші симптоми з'явилися 25 березня, вранці, піднялася температура 37,5 і супроводжувалася сильною ломотою в тілі і суглобах, особливо в ногах. Викликав швидку, сказав, що прилетів з Лондона 18 березня. Приїхала швидка, зробили тест. Температура вночі піднімалася до 38, з симптомів був тільки закладений ніс, кашлю не було, задишка і утруднення дихання теж. На тлі температури 38 дуже сильно боліла голова. 28 березня мені подзвонили і сказали, що мій мазок дав позитивний результат", - написав Кадушин у себе в Instagram.

Антон Кадушіна @ antonkadushin

За словами фахівця, він оцінює свiй стан, як стабільний

"Температура стрибає від 38,4 ночами і до 36,7 днем. Промиваю ніс міроместіном і аквамарисом, з температурою борюся ібукліном, дихаю фізрозчином через небулайзер", - підсумував Кадушін.

Відзначимо, що Антон Кадушін контактував з українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійного олімпійського турніру з боксу в Лондоні.

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