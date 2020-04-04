Головна Новини
4 квітня • оновлено в 19:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Контактував з Усиком": тренер Антон Кадушін, який хворіє на коронавірус, описав перші симптоми

2.2т
Читати матеріал російською

Російський тренер з боксу Антон Кадушин, який захворів на коронавірус, розповів, як у нього розвивалась недуга.

"Перші симптоми з'явилися 25 березня, вранці, піднялася температура 37,5 і супроводжувалася сильною ломотою в тілі і суглобах, особливо в ногах. Викликав швидку, сказав, що прилетів з Лондона 18 березня. Приїхала швидка, зробили тест. Температура вночі піднімалася до 38, з симптомів був тільки закладений ніс, кашлю не було, задишка і утруднення дихання теж. На тлі температури 38 дуже сильно боліла голова. 28 березня мені подзвонили і сказали, що мій мазок дав позитивний результат", - написав Кадушин у себе в Instagram.

Антон Кадушіна

Антон Кадушіна

@ antonkadushin

За словами фахівця, він оцінює свiй стан, як стабільний

"Температура стрибає від 38,4 ночами і до 36,7 днем. Промиваю ніс міроместіном і аквамарисом, з температурою борюся ібукліном, дихаю фізрозчином через небулайзер", - підсумував Кадушін.

Відзначимо, що Антон Кадушін контактував з українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійного олімпійського турніру з боксу в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк валялась з коронавірусом 3-4 дня, при цьому основні симптоми пішли, а залишилася тільки втрата нюху. Вона не відчувала смаку і запаху.

Раніше голкіпер англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Пепе Рейна, видужуючий від коронавiрусу, назвав три основні симптоми, які переслідували його під час недуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе при хвороби сильний біль і тиск в грудях.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку