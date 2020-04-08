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9 квітня • оновлено в 06:35
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Конора назвали ревнивою повією

2.1т
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Алі Абдель-Азіз, єгипетський менеджер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова, принизив ірландського бійця Конора Макгрегора.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Він каже людям, щоб вони залишалися вдома. Потім уряд Росії забороняє громадянам відлітати з країни. І після цього він називає Хабіба боягузом? Ну так, Конору ж все одно. Макгрегор – не номер один, не номер два і навіть не номер три. Перша трійка – це Хабіб, Джастін і Тоні. Конор – номер чотири. Його взагалі не повинні обговорювати. Він, як ревнива повія, став занадто старим, щоб заробляти гроші", – наводить слова Абдель-Азіза TMZ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня Тоні Фергюсон зробив випад на адресу Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора, назвавши їх "ганчірками".

Раніше став відомий повний кард турніру UFC 249, головним поєдинком якого стане бій Фергюсона і Гетжі. Глава UFC Дейна Уайт заявив, що не звинувачує Хабіба у відмові від бою з Тоні.

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Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Нурмагомедов" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Скорее как ревнивая старая жена которая слишком страшная чтобы на неё стоял ))
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