Конора назвали ревнивою повією

Алі Абдель-Азіз, єгипетський менеджер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова, принизив ірландського бійця Конора Макгрегора.

Хабіб Нурмагомедов

"Він каже людям, щоб вони залишалися вдома. Потім уряд Росії забороняє громадянам відлітати з країни. І після цього він називає Хабіба боягузом? Ну так, Конору ж все одно. Макгрегор – не номер один, не номер два і навіть не номер три. Перша трійка – це Хабіб, Джастін і Тоні. Конор – номер чотири. Його взагалі не повинні обговорювати. Він, як ревнива повія, став занадто старим, щоб заробляти гроші", – наводить слова Абдель-Азіза TMZ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня Тоні Фергюсон зробив випад на адресу Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора, назвавши їх "ганчірками".

Раніше став відомий повний кард турніру UFC 249, головним поєдинком якого стане бій Фергюсона і Гетжі. Глава UFC Дейна Уайт заявив, що не звинувачує Хабіба у відмові від бою з Тоні.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!