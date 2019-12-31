Конор вище Хабіба: названі найкращі бійці десятиліття в MMA

Авторитетний портал у світі змішаних єдиноборств опублікував список десяти найкращих бійців десятиліття. Конор Макгрегор опинився вище за Хабіба Нурмагомедова.

Очолив список видання MMA Junkie Джон Джонс, який є чемпіоном UFC у напівважкій вазі, колишній чемпіон у найлегшій категорії Деметріус Джонсон зайняв друге місце в рейтингу, а третім став ексчемпіон у двох вагових категоріях Даніель Корм'є.

Конор МакГрегор і Хабіб Нурмагомедов MMABoxing.ru

Росіянин Хабіб Нурмагомедов, на рахунку якого 28 перемог у 28 поєдинках, зайняв восьму позицію, а ірландець Конор Макгрегор – п'яту. Повністю список найкращих бійців виглядає наступним чином:

1. Джон Джонс

2. Деметріус Джонсон

3. Даніель Корм'є

4. Жорж Сен-П'єр

5. Конор Макгрегор

6. Аманда Нуньєс

7. Ронда Роузі

8. Хабіб Нурмагомедов

9. Жозе Алду

10. Макс Холлоуей

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов назвав країну, яку вважає своєю другою батьківщиною.

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