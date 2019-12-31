Конор вище Хабіба: названі найкращі бійці десятиліття в MMA

Авторитетний портал у світі змішаних єдиноборств опублікував список десяти найкращих бійців десятиліття. Конор Макгрегор опинився вище за Хабіба Нурмагомедова.
Очолив список видання MMA Junkie Джон Джонс, який є чемпіоном UFC у напівважкій вазі, колишній чемпіон у найлегшій категорії Деметріус Джонсон зайняв друге місце в рейтингу, а третім став ексчемпіон у двох вагових категоріях Даніель Корм'є.
Конор МакГрегор і Хабіб Нурмагомедов
MMABoxing.ru
Росіянин Хабіб Нурмагомедов, на рахунку якого 28 перемог у 28 поєдинках, зайняв восьму позицію, а ірландець Конор Макгрегор – п'яту. Повністю список найкращих бійців виглядає наступним чином:
1. Джон Джонс
2. Деметріус Джонсон
3. Даніель Корм'є
4. Жорж Сен-П'єр
5. Конор Макгрегор
6. Аманда Нуньєс
7. Ронда Роузі
8. Хабіб Нурмагомедов
9. Жозе Алду
10. Макс Холлоуей
Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов назвав країну, яку вважає своєю другою батьківщиною.
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