Конор Макгрегор принизив дружину Хабіба - фотофакт

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор відзначився образливим висловлюванням на адресу російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

"Чувак, твоя дружина - рушник", - написав 30-річний ірландець, прикріпивши фото Нурмагомедова поруч з дружиною з закритим обличчям. Пізніше Макгрегор видалив повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня МакГрегор оголосив про завершення кар'єри і відхід з MMA. В останньому поєдинку він програв Хабіб Нурмагомедова задушливим прийомом в четвертому раунді.

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