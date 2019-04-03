МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Конор Макгрегор принизив дружину Хабіба - фотофакт

793Читати матеріал російською

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор відзначився образливим висловлюванням на адресу російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

"Чувак, твоя дружина - рушник", - написав 30-річний ірландець, прикріпивши фото Нурмагомедова поруч з дружиною з закритим обличчям. Пізніше Макгрегор видалив повідомлення.

Конор Макгрегор принизив дружину Хабіба - фотофакт

Новини
"Маленький ти пацюк": Конор наїхав на Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня МакГрегор оголосив про завершення кар'єри і відхід з MMA. В останньому поєдинку він програв Хабіб Нурмагомедова задушливим прийомом в четвертому раунді.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки