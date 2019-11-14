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14 листопада • оновлено в 21:47
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Російську команду покарали через Крим

4.3т
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Організатори турніру WESG 2019 по дисципліні CS:GO відмовилися зареєструвати російську команду з кіберспорту Hard Legion.

Кіберспорт

Кіберспорт

Чемпіоат.com

Причиною стали російські паспорти двох гравців команди, які проживають в окупованому Криму.

"Якщо людина, що має якесь відношення до Криму (прописка в паспорті, місце видачі), подає свій паспорт для участі в кваліфікаціях, їй можуть відмовити без пояснення причин", – цитує Чемпионат.com менеджмент Hard Legion.

Заборона торкнеться участі в будь-яких відбіркових іграх на WESG – щорічному міжнародному турнірі, участь в якому беруть команди, що складаються з громадян однієї країни.

За це чемпіонат неофіційно називають кіберспортивною Олімпіадою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кіберспорт
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ссат сильных)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха ну что чурки съели?денег хотели срубить на чемпионате срубили?)))))печать Крым это значит ты не выездной и в полной опе)))))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вот печаль.. в контру не смогу порубиться)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мартененко Сергей, Дык вот нет бутылки то у меня, все сдал в пункт приема стеклотары, кушать то хочется, сейчас вот валежник собираю. Может ты мне привезешь бутылку то? А там и посмотрим кто на ней посидит. Адрес написать?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
И снова проходил мимо, за то на бутылке сможешь посидеть.
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