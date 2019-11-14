Російську команду покарали через Крим

Організатори турніру WESG 2019 по дисципліні CS:GO відмовилися зареєструвати російську команду з кіберспорту Hard Legion.

Кіберспорт Чемпіоат.com

Причиною стали російські паспорти двох гравців команди, які проживають в окупованому Криму.

"Якщо людина, що має якесь відношення до Криму (прописка в паспорті, місце видачі), подає свій паспорт для участі в кваліфікаціях, їй можуть відмовити без пояснення причин", – цитує Чемпионат.com менеджмент Hard Legion.

Заборона торкнеться участі в будь-яких відбіркових іграх на WESG – щорічному міжнародному турнірі, участь в якому беруть команди, що складаються з громадян однієї країни.

За це чемпіонат неофіційно називають кіберспортивною Олімпіадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українському футбольному клубу довелося розірвати співпрацю з півзахисником, який збрехав про Крим.

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