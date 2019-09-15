Колесо і сальто: відомий боєць влаштував бій року в UFC - опубліковано відео

Відомий бразильський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Мічел Перейра видав фантастичний бій на турнірі UFC Fight Night 158 в канадському Ванкувері.
Мічел Перейра - Трістан Коннелі
Мічел Перейра - Трістан Коннелі
У поєдинку проти Трістана Коннелі Перейра скакав по всьому октагону, крутив колесо, а оборону Коннелі в партері пройшов заднім сальто.
🤣 Michel Pereira is out here doing gymnastics routines pic.twitter.com/8SJfsqb5N9- ESPN MMA (@espnmma) September 15, 2019
We ... but ... that's ... how ... #UFCVancouver pic.twitter.com/MFadI0oGho- UFC (@ufc) September 15, 2019
Варто зазначити, що такі трюки не допомогли Мічелу – Коннелі виграв бій одноголосним рішенням суддів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому цього року Перейра своєю технікою викликав справжній фурор на турнірі Road FC.
По ходу сутички бразилець неодноразово демонстрував нестандартні прийоми: крутив вертушки, виконував місячне сальто і використовував клітку, щоб відштовхнутися і вдарити опонента.
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