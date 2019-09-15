Колесо і сальто: відомий боєць влаштував бій року в UFC - опубліковано відео

Відомий бразильський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Мічел Перейра видав фантастичний бій на турнірі UFC Fight Night 158 в канадському Ванкувері.

Мічел Перейра - Трістан Коннелі

Мічел Перейра - Трістан Коннелі

У поєдинку проти Трістана Коннелі Перейра скакав по всьому октагону, крутив колесо, а оборону Коннелі в партері пройшов заднім сальто.

🤣 Michel Pereira is out here doing gymnastics routines pic.twitter.com/8SJfsqb5N9 - ESPN MMA (@espnmma) September 15, 2019

Варто зазначити, що такі трюки не допомогли Мічелу – Коннелі виграв бій одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому цього року Перейра своєю технікою викликав справжній фурор на турнірі Road FC.

По ходу сутички бразилець неодноразово демонстрував нестандартні прийоми: крутив вертушки, виконував місячне сальто і використовував клітку, щоб відштовхнутися і вдарити опонента.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!