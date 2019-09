Колесо і сальто: відомий боєць влаштував бій року в UFC - опубліковано відео

Відомий бразильський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Мічел Перейра видав фантастичний бій на турнірі UFC Fight Night 158 в канадському Ванкувері.

У поєдинку проти Трістана Коннелі Перейра скакав по всьому октагону, крутив колесо, а оборону Коннелі в партері пройшов заднім сальто.

🤣 Michel Pereira is out here doing gymnastics routines pic.twitter.com/8SJfsqb5N9