Колектив Олімпійського коледжу заявив про захоплення і назвав винного

Викладачі та студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві заявили про захоплення ліцею на користь Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС) України.

За їх твердженням, глава ВНЗ Євген Імас вже не в перший раз здійснює подібні дії, проте раніше їм вдавалося відстоювати ліцей. На сторінці коледжу в соціальній мережі Facebook також були опубліковано документи з державного реєстру, в яких ректор НУФВіС значиться як ліквідатор і глава комісії з ліквідації олімпійського ліцею.

"Свіжа запис в держреєстрі юридичних осіб щодо Олімпійського коледжу від Імаса, в якому так і написано: ліквідатор!" – йдеться в одному з повідомлень.

При цьому раніше директора Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексія Семенюшка в його співробітники звинуватили у спробі рейдерського захоплення навчального закладу, підробці диплома про вищу освіту і ймовірне розкрадання коштів, однак він продовжує керувати коледжем.

Сам Семенюшко заявляв, що його намагаються усунути з посади чиновники, який були при владі під час президентства Віктора Януковича.

У свою чергу нинішній міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт нагадав, що керівництво коледжу ім. Піддубного у 2018 році не пустило комісію з депутатів Київради та чиновників Київської мыськдерждміністраціі на територію навчального закладу, щоб провести перевірку ймовірних зловживань Олексієм Семенюшко і його заступниками.

Відзначимо, напередодні студенти і викладачі Олімпійського коледжу влаштували бійку з поліцією під час роботи на території навчального закладу ліквідаційної комісії. Під час конфлікту Імаса спробували викинути в сміттєвий бак, а також висипали на нього борошно.

В інцидент втрутилися представники Національної поліції, які затримали кілька студентів.

Ідея приєднати коледж до Національного університету фізичного виховання і спорту з'явилася ще за каденції міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Але після революції гідності 2014 року спроби це зробити припинилися.

2 вересня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження, згідно з яким Олімпійський коледж імені Івана Піддубного перетворюється в "Олімпійський професійний коледж імені Івана Піддубного" в складі НУФВіС. При цьому в складі коледжу є середня школа з 6-го по 11 клас.

Студенти і викладачі ліцею виступають категорично проти його приєднання до НУФВіС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 25 вересня колектив ліцею влаштував пікет під будівлею Кабміну, вимагаючи втрутитися в конфлікт навколо коледжу.