Відомий американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) ефектно переміг Рафаеля Ассунсао (27-8).

Со-головний поєдинок на турнірі UFC 250 в американському Лас-Вегасі завершився моторошним нокаутом бразильця. За 30 секунд до завершення другого раунду 37-річний Ассунсао пропустив забійний удар справа, завалившись без почуттів на канвас октагону.

A look at Cody Garbrandt's knockout in slow motion # UFC250 pic.twitter.com/luh1w4cSXc - Blue Corner Fighting (@blue_fighting) June 7, 2020

Користувачі в мережі не змогли стримати емоцій від побаченого, "очманiвши" від побаченого.

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (праворуч) - Ассунсао

Гарбрандт - Ассунсао

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім відправив у дикий нокаут американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

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