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7 червня • оновлено в 14:26
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Коди Гарбрандт потужно нокаутував Рафаеля Ассунсао на UFC 250

2.5т
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Відомий американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) ефектно переміг Рафаеля Ассунсао (27-8).

Со-головний поєдинок на турнірі UFC 250 в американському Лас-Вегасі завершився моторошним нокаутом бразильця. За 30 секунд до завершення другого раунду 37-річний Ассунсао пропустив забійний удар справа, завалившись без почуттів на канвас октагону.

Користувачі в мережі не змогли стримати емоцій від побаченого, "очманiвши" від побаченого.

Один удар! Боєць UFC переміг "очманiлим нокаутом"

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (праворуч) - Ассунсао

Гарбрандт (праворуч) - Ассунсао

Гарбрандт - Ассунсао

Гарбрандт - Ассунсао

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім відправив у дикий нокаут американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Місце
США Лас-Вегас
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