Кинули всі: шахіст-зрадник України зіткнувся з труднощами у Росії

Російський шахіст Сергій Карякін, який після анексії Криму зрадив Україні та прийняв громадянство РФ, переживає непростий час у зв'язку із відмовою основних спонсорів.

За словами менеджера гросмейстера Кирила Зангаліса, у колишнього чемпіона світу залишився лише один чинний контракт.

Сергій Карякін

"У країні криза і всі скорочують рекламні бюджети. Наш найвірніший спонсор потрапив під якісь державні заборони і не має права рекламуватися. Ми їх втратили. Банк "Відкриття" припинив свою широку діяльність у рекламній сфері. "Лабораторія Касперського", видно, порахувала, що треба ширше вкластися в шахи, а не в окремого гросмейстера. "Фонбет" пояснив все тим, що йде у бік футболу-баскетболу, популярніших видів спорту. Потихеньку закінчився контракт із "Авісма". Так можна продовжувати довго. З чинних контрактів у нас зараз тільки Mercedes", — цитує його "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар московського "Спартака" Максим Левицький зізнався, що анексія Криму підштовхнула його до того, щоб переїхати з Росії до України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся