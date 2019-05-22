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Кинули всі: шахіст-зрадник України зіткнувся з труднощами у Росії

7.1тЧитати матеріал російською

Російський шахіст Сергій Карякін, який після анексії Криму зрадив Україні та прийняв громадянство РФ, переживає непростий час у зв'язку із відмовою основних спонсорів.

За словами менеджера гросмейстера Кирила Зангаліса, у колишнього чемпіона світу залишився лише один чинний контракт.

Новини
"Було накладно": шахіст-зрадник поскаржився на життя в Україні

Сергій Карякін

Сергій Карякін

"У країні криза і всі скорочують рекламні бюджети. Наш найвірніший спонсор потрапив під якісь державні заборони і не має права рекламуватися. Ми їх втратили. Банк "Відкриття" припинив свою широку діяльність у рекламній сфері. "Лабораторія Касперського", видно, порахувала, що треба ширше вкластися в шахи, а не в окремого гросмейстера. "Фонбет" пояснив все тим, що йде у бік футболу-баскетболу, популярніших видів спорту. Потихеньку закінчився контракт із "Авісма". Так можна продовжувати довго. З чинних контрактів у нас зараз тільки Mercedes", — цитує його "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар московського "Спартака" Максим Левицький зізнався, що анексія Криму підштовхнула його до того, щоб переїхати з Росії до України.

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Тема
шахи
Особа
Сергій Карякін
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Умные люди уехали из концлагеря бандер, зеленые тупые гномы остались, еще и фюрерами у нацистов становятся..)))
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Скирда Женя
Скирда Женя
... А в Украине был бы Героем... Востребованным)))
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