Канделакі про покарання Росії: це катастрофа

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
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Тіна Канделакі

Генеральна директорка телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі назвала катастрофою позбавлення Росії прапора і гімну на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу впродовж наступних двох років.

У бесіді на радіо "Комсомольска правда" Канделакі поскаржилася на те, що під час великих змагань не можна буде вболівати за своїх співвітчизників, а також на те, що покарали саме РФ.

"Ну, напевно, не можна підтримувати своїх спортсменів. Не знаю, потрібно уточнити. Головне, візуалізації ніякої не повинно бути, ми не повинні в їх розумінні промоутувати начебто країну, яка сприяла розвитку допінг системи. Для нас це, звичайно, катастрофа. Знаєш, з якого погляду? На жаль, у цій системі задіяні були (плюс-мінус) усі країни, а жертвою стали чомусь ми", – зізналася Канделакі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгерт залишився незадоволений рішенням Апеляційного суду CAS скоротити до двох років покарання для Росії за систематичні порушення антидопінгових правил.

Тіна Канделакі