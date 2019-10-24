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24 жовтня • оновлено в 13:54
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"Йому не дали": в Росії боялися, що Конор отруїть Путіна

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Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор зізнався, що подарував пляшку віскі президенту Росії Володимиру Путіну.

При цьому він розповів, що служба безпеки лідера Кремля не дала тому спробувати напій.

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Конор МакГрегор і Володимир Путін

Конор МакГрегор і Володимир Путін

Instagram Конора МакГрегора

"Я подарував Володимиру Путіну пляшку віскі, коли був в Москві на фіналі чемпіонату світу з футбол 2018 року. Але йому не дали його випити. Я перед йому пляшку, але її забрали охоронці. Вони вилили віскі – напевно, хотіли перевірити, чи немає у віскі якоїсь отрути. Не знаю, чи спробував він його в підсумку. Думаю, якби спробував, то насолодився б смаком", – сказав МакГрегор під час прес-конференції в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії наочно продемонстрували, як Конор МакГрегор "порвав" Хабіба Нурмагомедова.

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Особи
Хабiб Нурмагомедов Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Вам лечиться надо, полудурки.
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