"І це править шматком Росії?" Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом у мережі після відео, в якому він змусив Олександра Емельяненка вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

Користувачі висміяли манеру Кадирова говорити через кожне слово "дон", а також загальну незв'язність його мови.

"І це править шматком Росії? Це і є еліта, з підтримкою 80 відсотків народу?", "А пости-то в Instagram у цього "дона", що аж зачитаєшся – гідно Горація і Цицерона. А в реалі двох слів зв'язати не може . Як це чудо може бути главою регіону?" – обурюються користувачі.

Напередодні Олександр Ємельяненко влаштував розбірки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен".

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Ємельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом у поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляєва, нокаутувавши його в першому раунді.

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