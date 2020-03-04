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4 березня • оновлено в 21:24
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"І це править шматком Росії?" Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі

6.4т
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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом у мережі після відео, в якому він змусив Олександра Емельяненка вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

Користувачі висміяли манеру Кадирова говорити через кожне слово "дон", а також загальну незв'язність його мови.

"І це править шматком Росії? Це і є еліта, з підтримкою 80 відсотків народу?", "А пости-то в Instagram у цього "дона", що аж зачитаєшся – гідно Горація і Цицерона. А в реалі двох слів зв'язати не може . Як це чудо може бути главою регіону?" – обурюються користувачі.

Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі
Кадирова висміяли за відео на адресу Канделакі

Напередодні Олександр Ємельяненко влаштував розбірки в мережі, грубо відповівши на слова Тіни Канделакі, які з'явилися у неї в "Яндекс.Дзен".

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Ємельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом у поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляєва, нокаутувавши його в першому раунді.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко Тіна Канделакі
Місце
Росія
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
это тот Кадыров, убивший первого русского в 16 лет ??????
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
На расеи одни клоуны, забрали бы и зелю себе на хй
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