Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Світлана Хоркіна нарвалася на шквал критики в мережі, після своїх слів про коронавірус.

Депутатка Держдуми Росії впевнена, що пандемія і перенесення Олімпіади, це покарання від Бога через несправедливе ставлення до Росії.

"Мужики, скручуємо її і в дурку", "Як вони примудряються жити з ампутованим мозком?", "Вони там 100% щось жеруть. Ну не може такого бути...", "Що з ними з усіма не так? Збіговисько клоунів", "На мій погляд, Божа кара – це те, що Земля має людей з таким мисленням, як у Хоркіної", – пишуть користувачі.

Кілька років тому Хоркіна відзначилася безглуздими висловлюваннями, підтримавши анексію Криму. Вона використовувала традиційну для РФ риторику про нібито утиски в Україні російської мови і розгул фашизму.

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