Хочуть помсти: десятки озлоблених дагестанців влаштували полювання на МакГрегора в Москві

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як група дагестанців очікує ірландського бійця змішаного стилю Конора МакГрегора біля готелю "Рітц-Карлтон", де він розташувався в Москві.

Відповідне відео з'явилося в Twitter- акаунті Sport24.

Ось така обстановка зараз біля готелю в Москві, де живе Конор 👀 pic.twitter.com/M4aMb8GQfg - SPORT24.ru (@ sport24_ru) 24 жовтня 2019 р

Поряд з готелем зібралися кілька десятків людей. Відзначається, що неподалік чергують співробітники ОМОНу.

Нагадаємо, під час пресконференції 24 жовтня МакГрегор назвав представників Дагестану боягузами, а також заявив, що чинний чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов боїться битися з ним в Москві.

"Він б'ється лише з тими, кого може перемогти. Ми всі знаємо, хто такі дагестанці. Вони тікають, бояться. Такий самий і Хабіб. Це в його природі. Він втік зі своєї пресконференції тут, у Москві", - сказав ірландець .

Конор МакГрегор twitter.com/TheNotoriousMMA

Тоді ж МакГрегор оголосив про повернення в октагон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор МакГрегор публічно принизив Хабіба Нурмагомедова в Москві .

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