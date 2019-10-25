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25 жовтня • оновлено в 12:24
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Хочуть помсти: десятки озлоблених дагестанців влаштували полювання на МакГрегора в Москві

1.9т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як група дагестанців очікує ірландського бійця змішаного стилю Конора МакГрегора біля готелю "Рітц-Карлтон", де він розташувався в Москві.

Відповідне відео з'явилося в Twitter- акаунті Sport24.

Поряд з готелем зібралися кілька десятків людей. Відзначається, що неподалік чергують співробітники ОМОНу.

Нагадаємо, під час пресконференції 24 жовтня МакГрегор назвав представників Дагестану боягузами, а також заявив, що чинний чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов боїться битися з ним в Москві.

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"Він б'ється лише з тими, кого може перемогти. Ми всі знаємо, хто такі дагестанці. Вони тікають, бояться. Такий самий і Хабіб. Це в його природі. Він втік зі своєї пресконференції тут, у Москві", - сказав ірландець .

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

twitter.com/TheNotoriousMMA

Тоді ж МакГрегор оголосив про повернення в октагон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор МакГрегор публічно принизив Хабіба Нурмагомедова в Москві .

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ох и достанется макгрегору))
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