Хабібу довелося роздягнутися догола перед боєм із Гетжі на UFC 254. Відео

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов потрапив у неординарну ситуацію на зважуванні перед боєм із американцем Джастіном Гетжі.

Церемонія пройшла напередодні поєдинку, який відбудеться у межах шоу UFC 254. Обидва спортсмени повинні були вписатися у ліміт легкої вагової категорії – 70,3 кілограма.

Якщо у представника США із цим проблем не виникло, то росіянин зіткнувся із труднощами. У підсумку йому довелося роздягатися догола, щоб вкластися у потрібні показники. Процедура викликала явне хвилювання у Хабіба, який після оголошення результату схопився за обличчя.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці UFC в соціальній мережі Twitter.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement.



Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night 🏆🇷🇺



