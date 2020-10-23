Хабібу довелося роздягнутися догола перед боєм із Гетжі на UFC 254. Відео

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
6,1 т.
Хабіб Гетжі зважування

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов потрапив у неординарну ситуацію на зважуванні перед боєм із американцем Джастіном Гетжі.

Церемонія пройшла напередодні поєдинку, який відбудеться у межах шоу UFC 254. Обидва спортсмени повинні були вписатися у ліміт легкої вагової категорії – 70,3 кілограма.

Якщо у представника США із цим проблем не виникло, то росіянин зіткнувся із труднощами. У підсумку йому довелося роздягатися догола, щоб вкластися у потрібні показники. Процедура викликала явне хвилювання у Хабіба, який після оголошення результату схопився за обличчя.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці UFC в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, бій Хабіб – Гетжі пройде в Абу-Дабі у суботу, 24 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка футболу Кріштіану Роналду підтримав Хабіба Нурмагомедова перед боєм із Джастіном Гетжі.

UFCХабiб Нурмагомедов