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13 березня • оновлено в 19:31
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Хабіб висловився про п'яте скасування бою з Фергюсоном

1.4т
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Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов прокоментував новини щодо можливого скасування бою проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавіруса.

"Я взагалі не розумію, що відбувається за межами залу, у мене така сама інформація, як і у всіх. Я у залі і я готуюся. Що буде далі, ніхто не знає", – написав Хабіб у себе в Instagram.

Бій Нурмагомедова і Фергюсона запланований на 18 квітня в Нью-Йорку. Раніше президент UFC Дана Уайт припустив, що поєдинок може зірватися вп'яте через пандемію коронавіруса. Раніше поєдинок росіянина і американця в UFC скасовувався з різних причин чотири рази за останні чотири роки.

На даний момент в США заразилося коронавірусом 1645 людей, 41 хворий помер. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо на даний момент оголосив заборону на проведення масових заходів через пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як коронавірус вплине на турніри UFC.

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Автор
Юрій Трохимчук
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