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30 березня • оновлено в 14:53
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Хабіб сховався в Росії: Фергюсон присоромив чемпіона UFC напередодні бою

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Претендент на титул чемпіона UFC у легкій вазі, американський боєць Тоні Фергюсон звернувся до чинного володаря титулу росіянина Хабіба Нурмагомедова в зв'язку з можливим скасуванням бою.

Бій Тоні Фергюсона (ліворуч) і Хабіба Нурмагомедова може знову не відбутися

Бій Тоні Фергюсона (ліворуч) і Хабіба Нурмагомедова може знову не відбутися

UFC

"18 квітня вже близько, а ти сховався в Росії. Заборони на пересування не завадять мені дістатися до твоєї дупи. Не використовуй це як виправдання, щоб злитися", – написав Фергюсон в Twitter.

Раніше Хабіб Нурмагомедов повідомив що через закриття кордонів його бій проти Тоні Фергюсона, ймовірно, не відбудеться, а американцеві шукають нового суперника.

Поєдинок між Нурмагомедовим і Фергюсоном був запланований на 18 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий коментатор Джо Роган відмовився коментувати поєдинок Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона, заявивши що цей бій проклятий.

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Автор
Денис Карпов
Теми
UFC Хабiб - Фергюсон
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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