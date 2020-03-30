Хабіб сховався в Росії: Фергюсон присоромив чемпіона UFC напередодні бою

Претендент на титул чемпіона UFC у легкій вазі, американський боєць Тоні Фергюсон звернувся до чинного володаря титулу росіянина Хабіба Нурмагомедова в зв'язку з можливим скасуванням бою.

Бій Тоні Фергюсона (ліворуч) і Хабіба Нурмагомедова може знову не відбутися UFC

"18 квітня вже близько, а ти сховався в Росії. Заборони на пересування не завадять мені дістатися до твоєї дупи. Не використовуй це як виправдання, щоб злитися", – написав Фергюсон в Twitter.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You're Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin 'That Ass. Do not Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 # ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e - Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 30, 2020

Раніше Хабіб Нурмагомедов повідомив що через закриття кордонів його бій проти Тоні Фергюсона, ймовірно, не відбудеться, а американцеві шукають нового суперника.

Поєдинок між Нурмагомедовим і Фергюсоном був запланований на 18 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий коментатор Джо Роган відмовився коментувати поєдинок Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона, заявивши що цей бій проклятий.

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