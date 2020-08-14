Хабіб про завершення кар'єри: думки були різні, я не боєць-початківець

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов зізнався, що замислювався про завершення кар'єри після смерті батька.

Як заявив спортсмен на прес-конференції в Москві, на даний момент він не розглядає такої можливості.

"Щодо того, щоб завершувати. Думки різні були. Але на даний момент призначили бій, я до нього готуюся. Не будую довгострокових планів. Мені буде 32 роки, я не боєць-початківець. Я ветеран, можна сказати. Якщо подивитися, у мене за плечима хороша кар'єра. Зараз я хочу бути зайнятим чимось. А далі – подивимося. Тренування допомагають мені відволіктися від усіх новин, від усього, що відбувається навколо. Яку пораду дав би мені батько? Поради завжди були суворими, короткі. Він сказав би, щоб я не відволікався, готувався", – наводить слова Хабіба Чемпионат.com.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов проведе свій наступний поєдинок проти американця Джастіна Гетжі на UFC 254.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Хабіба Нурмагомедова Абдулманап помер 3 липня від ускладнень, викликаних коронавірусом. У нього були пошкоджені 75% легень, а крім того знадобилася операція на серці.

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