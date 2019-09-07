Хабіб - Пор'є: онлайн відеотрансляція бою UFC 242

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов (27-0) проводить перший захист свого чемпіонського титулу в легкій вазі

У головному поєдинку турніру UFC 242 в Абу-Дабі 30-річний дагестанець б'ється з американцем Дастіном Пор'є (25-5, 1 NC).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам пряму відеотрансляцію поєдинку. Початок о 23:00 за київським і московським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019-го.

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