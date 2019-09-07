Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Хабіб - Пор'є: онлайн відеотрансляція бою UFC 242

201.2т Читати матеріал російською

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов (27-0) проводить перший захист свого чемпіонського титулу в легкій вазі

У головному поєдинку турніру UFC 242 в Абу-Дабі 30-річний дагестанець б'ється з американцем Дастіном Пор'є (25-5, 1 NC).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам пряму відеотрансляцію поєдинку. Початок о 23:00 за київським і московським часом.

Новини
На розігріві у Хабіба буде битися пишногруда красуня - фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019-го.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Хабіб – Пор'є" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
ОАЕ Абу Дабі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
26
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel