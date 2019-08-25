Хабіб - Пор'є: де дивитися чемпіонський бій UFC, розклад трансляцій

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) 7 вересня проведе бій проти тимчасового володаря титулу Дастіна Пор'є (25-5, 1 NC). Поєдинок пройде в Абу-Дабі на UFC 242.

У прямому ефірі турнір покаже російський "Перший канал". Початок заходу о 21:00 за київським часом.

Також "Перший" забезпечить актуальне і оперативне висвітлення промо-заходів перед турніром – відкритого тренування, офіційної церемонії зважування і прес-конференції.

Крім того, трансляція бою буде доступна в офіційній групі "Спорт на Першому" в соціальній мережі "Однокласники".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 го.

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