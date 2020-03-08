Хабіб погодився на реванш із Конором: названо умову

Команда російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова погодилася на бій-реванш з ірландцем Конором Макгрегором.

Хабіб - Конор

"Це можливо лише в тому випадку, якщо Макгрегор проведе поєдинок проти Джастіна Гетжі і здобуде перемогу", - наводить слова менеджера Нурмагомедова Алі Абдель-Азіза BJPenn.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 го Макгрегор програл Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанці вдався задушливий прийом.

7 вересня 2019 року в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'е Хабіб Нурмагомедов добув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

19 січня 2020 року Конор переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

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