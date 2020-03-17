Хабіб - Фергюсон: глава UFC зробив нову заяву про проведення бою

Поєдинок між чемпіоном UFC у легкій дивізіоні росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Тоні Фергюсоном відбудеться, незважаючи на пандемію коронавіруса.

Про це заявив президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дана Уайт.

"Бій Хабіб – Фергюсон відбудеться. Ймовірно, навіть не в США. Без глядачів. Але цей бій відбудеться", – сказав Уайт, якого цитує ESPN.

"We have no choice now but to postpone these fights. So we're postponing the next three events, but Tony Ferguson versus Khabib, April 18, is still on and that will still happen. " @danawhite joined @SportsCenter to address the postponement of upcoming UFC events. pic.twitter.com/FxKOAKnOEv - ESPN MMA (@espnmma) March 16, 2020

Спочатку поєдинок Нурмагомедов – Фергюсон повинен був пройти в Нью-Йорку, але влада міста заборонили його через епідемію. Потім було прийнято рішення перенести бій на запасну арену в Лас-Вегасі, але влада штату Невада ухвалила аналогічне рішення.

Зараз UFC шукає нове місце для їхнього бою, запланованого на 18 квітня. До того ж повідомляється, що зал AKA в Сан-Хосе, де тренується Хабіб, можуть закрити через загрозу поширення хвороби. Відзначимо, що раніше бій між росіянином і американцем скасовувався чотири рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб висловився про можливе п'яте скасування бою з Фергюсоном.

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