Хабіб - Фергюсон: глава UFC зробив нову заяву про проведення бою

Поєдинок між чемпіоном UFC у легкій дивізіоні росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Тоні Фергюсоном відбудеться, незважаючи на пандемію коронавіруса.

Про це заявив президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дана Уайт.

"Бій Хабіб – Фергюсон відбудеться. Ймовірно, навіть не в США. Без глядачів. Але цей бій відбудеться", – сказав Уайт, якого цитує ESPN.

"We have no choice now but to postpone these fights. So we're postponing the next three events, but Tony Ferguson versus Khabib, April 18, is still on and that will still happen. " @danawhite joined @SportsCenter to address the postponement of upcoming UFC events. pic.twitter.com/FxKOAKnOEv