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17 березня • оновлено в 13:53
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Хабіб - Фергюсон: глава UFC зробив нову заяву про проведення бою

1.3т
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Поєдинок між чемпіоном UFC у легкій дивізіоні росіянином Хабібом Нурмагомедовим і американцем Тоні Фергюсоном відбудеться, незважаючи на пандемію коронавіруса.

Хабіб - Фергюсон: глава UFC зробив нову заяву про проведення бою

Про це заявив президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дана Уайт.

"Бій Хабіб – Фергюсон відбудеться. Ймовірно, навіть не в США. Без глядачів. Але цей бій відбудеться", – сказав Уайт, якого цитує ESPN.

Спочатку поєдинок Нурмагомедов – Фергюсон повинен був пройти в Нью-Йорку, але влада міста заборонили його через епідемію. Потім було прийнято рішення перенести бій на запасну арену в Лас-Вегасі, але влада штату Невада ухвалила аналогічне рішення.

Зараз UFC шукає нове місце для їхнього бою, запланованого на 18 квітня. До того ж повідомляється, що зал AKA в Сан-Хосе, де тренується Хабіб, можуть закрити через загрозу поширення хвороби. Відзначимо, що раніше бій між росіянином і американцем скасовувався чотири рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб висловився про можливе п'яте скасування бою з Фергюсоном.

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Автор
Денис Карпов
Теми
UFC MMA Хабiб - Фергюсон
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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