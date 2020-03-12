Чемпіонський бій UFC Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон може бути скасований через коронавірус.
Таку можливість допустив президент Об'єднаного бійцівського чемпіонату Дана Уайт, зробивши пост в сторіз Instagram. Раніше Уайт заперечував такий розвиток подій.
Бій Хабіб - Фергюсон намагаються провести уп'яте
forbes.com
Поєдинок між росіянином і американцем повинен відбутися 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249. Відзначимо, що це вже п'ята спроба UFC організувати бій.
The gods really do not want @TeamKhabib vs @TonyFergusonXT to happen 😢- Ben Askren (@Benaskren) March 12, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов висловився про реванш проти Конора МакГрегора, заявивши, що дуель з ірландцем йому цікава лише з точки зору шоу, а не спорту.
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