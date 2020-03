Чемпіонський бій UFC Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон може бути скасований через коронавірус.

Таку можливість допустив президент Об'єднаного бійцівського чемпіонату Дана Уайт, зробивши пост в сторіз Instagram. Раніше Уайт заперечував такий розвиток подій.

Поєдинок між росіянином і американцем повинен відбутися 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249. Відзначимо, що це вже п'ята спроба UFC організувати бій.

The gods really do not want @TeamKhabib vs @TonyFergusonXT to happen 😢