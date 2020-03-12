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12 березня • оновлено в 11:31
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Хабіб - Фергюсон: бій може бути зірваний через коронавірус

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Чемпіонський бій UFC Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон може бути скасований через коронавірус.

Таку можливість допустив президент Об'єднаного бійцівського чемпіонату Дана Уайт, зробивши пост в сторіз Instagram. Раніше Уайт заперечував такий розвиток подій.

Бій Хабіб - Фергюсон намагаються провести уп'яте

Бій Хабіб - Фергюсон намагаються провести уп'яте

forbes.com

Поєдинок між росіянином і американцем повинен відбутися 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249. Відзначимо, що це вже п'ята спроба UFC організувати бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов висловився про реванш проти Конора МакГрегора, заявивши, що дуель з ірландцем йому цікава лише з точки зору шоу, а не спорту.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Коронавірус UFC Хабiб - Фергюсон
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
Місце
США Нью Йорк
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