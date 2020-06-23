Коментатор Дмитро Губернієв висловився щодо введення підвищених податкових ставок для забезпечених росіян.

На думку одіозного журналіста футблісти і хокеїсти "попали".

"Податок підвищили! Чи зуміють зібратися? Чи не осоромлять клуби свої? Матінку-збірну? І родичів їх шкода мені... Потерпіть, родимі, затягніть паски", – написав Губернієв в своєму Telegram-каналі.

Губернієв після виступу Путіна порадив футболістам "затягнути паски" t.me/RealGuberniev/719

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін у своєму виступі запропонував з січня 2021 року підвищити податкові ставки з 13% до 15% для тих, чиї доходи перевищують 5 мільйонів рублів на рік (понад 72 тисяч доларів).