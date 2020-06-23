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Губернієв після виступу Путіна порадив футболістам "затягнути паски"

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
2,1 т.
Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

Коментатор Дмитро Губернієв висловився щодо введення підвищених податкових ставок для забезпечених росіян.

На думку одіозного журналіста футблісти і хокеїсти "попали".

"Податок підвищили! Чи зуміють зібратися? Чи не осоромлять клуби свої? Матінку-збірну? І родичів їх шкода мені... Потерпіть, родимі, затягніть паски", – написав Губернієв в своєму Telegram-каналі.

Губернієв після виступу Путіна порадив футболістам "затягнути паски"

Губернієв після виступу Путіна порадив футболістам "затягнути паски" t.me/RealGuberniev/719

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін у своєму виступі запропонував з січня 2021 року підвищити податкові ставки з 13% до 15% для тих, чиї доходи перевищують 5 мільйонів рублів на рік (понад 72 тисяч доларів).

Прес-конференція ПутінаДмитро Губернієв
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