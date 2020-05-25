Грицай пояснив виклик Усику і закликав українців не мовчати

Український чемпіон Європи з боротьби серед молоді Богдан Грицай висловив надію на те, що його конфлікт з Олександром Усик стане прикладом для співвітчизників.

За словами спортсмена, він намагається показати українцям, що кожен може щось змінити в своїй країні.

"Я відповів Усику його ж словами. Він спочатку загрожує диванним критикам. Потім знімається в російському фільмі і каже, що ми триєдині... Мені це незрозуміло. Ми не росіяни. Ми – українці. Я роблю це для того, щоб люди не мовчали, щоб розуміли, що кожен може щось змінити. Щоб люди піднімалися і будували країну, в якій ми всі хочемо жити. Щоб не було російської пропаганди і ми виграли війну. Я впевнений, що так і буде. Ми повинні самі творити своє майбутнє. У нас мало спортсменів, які мало публічно висловлюють проукраїнську позицію. А це треба робити", – сказав Грицай в ефірі Instagram-каналу PLAYPRO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Грицай викликав Олександра Усика на бій без правил після того, як боксер разом зі своїм кумом Василем Ломаченко заявив про дружбу з росіянами. Крім того, Олександр назвав військову агресію Росії в Україні ситуацією, коли "хтось ділить портфелі".

Усик прийняв виклик Грицая, проте заявив, що готовий битися тільки за правилами боксу, чим викликав глузування в мережі.

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