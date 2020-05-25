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25 травня • оновлено в 23:06
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Грицай пояснив виклик Усику і закликав українців не мовчати

1.6т
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Український чемпіон Європи з боротьби серед молоді Богдан Грицай висловив надію на те, що його конфлікт з Олександром Усик стане прикладом для співвітчизників.

За словами спортсмена, він намагається показати українцям, що кожен може щось змінити в своїй країні.

"Я відповів Усику його ж словами. Він спочатку загрожує диванним критикам. Потім знімається в російському фільмі і каже, що ми триєдині... Мені це незрозуміло. Ми не росіяни. Ми – українці. Я роблю це для того, щоб люди не мовчали, щоб розуміли, що кожен може щось змінити. Щоб люди піднімалися і будували країну, в якій ми всі хочемо жити. Щоб не було російської пропаганди і ми виграли війну. Я впевнений, що так і буде. Ми повинні самі творити своє майбутнє. У нас мало спортсменів, які мало публічно висловлюють проукраїнську позицію. А це треба робити", – сказав Грицай в ефірі Instagram-каналу PLAYPRO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Грицай викликав Олександра Усика на бій без правил після того, як боксер разом зі своїм кумом Василем Ломаченко заявив про дружбу з росіянами. Крім того, Олександр назвав військову агресію Росії в Україні ситуацією, коли "хтось ділить портфелі".

Усик прийняв виклик Грицая, проте заявив, що готовий битися тільки за правилами боксу, чим викликав глузування в мережі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Олександр Усик Богдан Грицай
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