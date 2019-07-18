Гравця збірної Росії впіймали на кокаїні

Ексгравець збірної Росії Павло Мороз, у допінгпробі якого був виявлений кокаїн, дискваліфікований на 1,5 роки.

Позитивний результат дала допінгпроба Мороза, яку він здав у жовтні 2018 року після матчу чемпіонату Росії. Покарання набуло чинності з 12 листопада 2018 року.

Павло Мороз

Новини Експершу ракетку світу підозрюють у вживанні наркотиків

32-річний спортсмен виступав за провідні російські клуби, а також грав у Південній Кореї. За збірну Росії він зіграв 22 матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразилець Маріо Жардел – ексфорвард португальських клубів "Порту", "Спортинг", турецького "Галатасарая" та інших іменитих команд, зізнався у вживанні наркотиків.

"Я прийшов у світ наркотиків із цікавості, коли виступав у Європі. Зустрів у той період свого життя деяких людей, які і запропонували мені спробувати препарати. У відпустці я регулярно вживав наркотики, адже під час сезону заважав допінгконтроль", - цитує футболіста Marca.

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