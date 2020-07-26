Горуна: не хочу воювати на Донбасі, щоб не ризикувати родиною і Олімпіадою

Шестиразовий чемпіон України з карате і призер чемпіонатів Європи та світу Станіслав Горуна заявив, що не поїхав би воювати з Росією на схід України.

За словами титулованого спортсмена, йому є що втрачати.

"Якщо мені скажуть: "Їдь, воюй", то я не впевнений, що я принесу там користь, якщо чесно. Я не маю такої військової підготовки, щоб там воювати. З огляду на те, що у мене є син, дружина і сім'я, і реальні шанси виступити на Олімпіаді... я не хотів би цим ризикувати. Якби я був один, то, скажімо так, без сумнівів. Є речі, які люди не хочуть втрачати", – розповів Горуна в ефірі Youtube-каналу "Сила спорту".

Раніше Горуна зізнався, що відчуває відразу до українських боксерiв Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх громадянську позицію.