Гонщик, який влетів у стіну на швидкості 350 км/год, показав наслідки

Гонщик серії IndyCar Роберт Уікенс виклав у Twitter відео, на якому показав, як пересувається, будучи наполовину паралізованим.

"Сьогодні вперше пересувався як паралітик. Верхня частина тіла стає сильнішою кожного дня. Я показував відео, на якому було видно невеликі рухи ніг, але насправді я далекий від того, щоб ходити на своїх двох. Ні над чим у житті я не працював так старанно. Далі — більше", — написав Уікенс у своєму обліковому записі.

Did my first slide transfer as a paraplegic today. My upper body is getting stronger everyday. I've only been posting videos of the small movement in my legs, but the reality is I am far away from walking on my own. I've never worked harder for anything in my life. More to come !! pic.twitter.com/lMw8XJgOck