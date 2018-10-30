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Гонщик, який влетів у стіну на швидкості 350 км/год, показав наслідки

1.1тЧитати матеріал російською

Гонщик серії IndyCar Роберт Уікенс виклав у Twitter відео, на якому показав, як пересувається, будучи наполовину паралізованим.

"Сьогодні вперше пересувався як паралітик. Верхня частина тіла стає сильнішою кожного дня. Я показував відео, на якому було видно невеликі рухи ніг, але насправді я далекий від того, щоб ходити на своїх двох. Ні над чим у житті я не працював так старанно. Далі — більше", — написав Уікенс у своєму обліковому записі.

Пілот у серпні під час гонки в США потрапив у страшну аварію. Від контакту із суперником болід канадця злетів на носовому обтічнику і на швидкості 350 км/год вдарився у відбійник.

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У лікарні канадцеві діагностували переломи обох ніг і правої руки, забій легені й травму хребта. Пізніше стало відомо, що зламаний шийний відділ хребта, пошкоджений спинний мозок. Уікенсу провели термінову операцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський гонщик влетів у відбійник на швидкості 300 км/год.

Місце
США
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Планков Илья
Планков Илья
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