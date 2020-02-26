Глава Федерації боксу Росії Умар Кремлев заявив, що РФ зможе прийняти Олімпіаду-2020 замість Токіо, після слів ексвіцепрезидента МОК Діка Паунда про загрозу її скасування через коронавірус.

"Єдина країна, яка може швидко організувати і у якої є всі умови, – це, звичайно, Росія. Ніхто не зможе так швидко організувати і підготувати. Я б порекомендував, щоб це пройшло в Росії", – цитує слова Кремлева видання RT.

Умар Кремлев Федерація боксу Росії

Він також розповів про лист від глави Федерації боксу Японії, де було написано, що їхнім спортсменам заборонили виїжджати на міжнародні змагання.

"З огляду на всю цю неготовність країн, я б запропонував. Росія – єдина країна в світі, яка може прийняти Олімпіаду. Створені всі умови. В аеропортах перевіряють все так чітко, організовано", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дік Паунд розповів, коли буде прийнято остаточне рішення щодо Олімпійських ігор 2020 року, які повинні пройти в Токіо.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!