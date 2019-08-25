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Гімн України! З'явилося відео нагородження Білодід на чемпіонаті світу з дзюдо

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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу. 18-річна киянка завоювала "золото" у ваговій категорії до 48 кілограм.

У вирішальної сутички наша співвітчизниця здолала свою принципову суперницю Фуну Тонако.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися гімном України та українкою, яка викликала фурор на мундіалі.

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Нагадаємо, Дар'я Білодід в 2018 році виграла чемпіонат світу в Баку, ставши наймолодшою переможницею світової першості в історії дзюдо. У тому фіналі Дарина також перемогла Тонако.

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Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
Місце
Японія Токіо
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