Україна перемогла на Євро-2020: з'явилося відео історичного нагородження нашої збірної зі спортивної гімнастики

Українки не змогли стримати сліз під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який пройшов у Туреччині.

Наші співвітчизниці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу, вперше в історії завоювавши "золото" в командній першості.

Анастасія Мотак, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радивiлова, Діана Варинська і Єлизавета Губарєва продемонстрували неймовірну майстерність і волю до перемоги.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися урочистим моментом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські гімнастки набрали 154,663 і всього лише на 0,167 тисячних бала випередили спортсменок із Румунії.

Раніше Діана Варинська, після успіху на Кубку світу в Німеччині, привернула увагу фанатів з усього світу, вразивши своєю красою.