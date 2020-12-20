Україна перемогла на Євро-2020: з'явилося відео історичного нагородження нашої збірної зі спортивної гімнастики

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,5 т.
Збірна України зі спортивної гімнастики

Українки не змогли стримати сліз під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який пройшов у Туреччині.

Наші співвітчизниці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу, вперше в історії завоювавши "золото" в командній першості.

Анастасія Мотак, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радивiлова, Діана Варинська і Єлизавета Губарєва продемонстрували неймовірну майстерність і волю до перемоги.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися урочистим моментом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські гімнастки набрали 154,663 і всього лише на 0,167 тисячних бала випередили спортсменок із Румунії.

Раніше Діана Варинська, після успіху на Кубку світу в Німеччині, привернула увагу фанатів з усього світу, вразивши своєю красою.

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