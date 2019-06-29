ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Гімн України на Європейських іграх викликав фурор на стадіоні в Мінську

Гімн України на Європейських іграх викликав фурор на стадіоні в Мінську
Наші спортсмени викликали овації у трибун
6.2тЧитати матеріал російською

Найяскравішою подією 7-го змагального дня на II Європейських іграх став фінал в командних виступах легкоатлетів.

Збірна України взяла "золото", а гімн нашої країни викликав справжній фурор на стадіоні "Динамо" в Мінську.

Всі 18 легкоатлетів, які брали участь в битві і стояли на першому рядку п'єдесталу пошани, викликали овації трибун.

Відзначимо, що телеканал "Інтер", який є офіційним телетранслятором Ігор в нашій країні, відмовився показувати церемонію нагородження.

Новини
У "Інтера" замість бою українського боксера показали збірну Росії

Нагадаємо, що в індивідуальних змаганнях легкоатлетів на Європейських іграх Україна взяла два "золота", "срібло" і дві "бронзи".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Європейські ігри 2019легка атлетика
Місце
БілорусьМінськ
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
8
17
Смішно
19
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А где "настоящий фурор"? Посмотрел два раза, чтобы не ошибиться, ничего похожего. Спортсмены молодцы, но если не можете писать правду то не приукрашивайте лож.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Фантастический фурор произвел гимн Украины на пустые трибуны
Показати коментар повністю
Відповісти
3
4
Maxonin Igor
Maxonin Igor
А чего бы не произвел фурор ,люди радовались что все насекомые в миг подохли .
Показати коментар повністю
Відповісти
3
4

Блоги / думки

ads pixel