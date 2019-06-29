Гімн України на Європейських іграх викликав фурор на стадіоні в Мінську

Найяскравішою подією 7-го змагального дня на II Європейських іграх став фінал в командних виступах легкоатлетів.

Збірна України взяла "золото", а гімн нашої країни викликав справжній фурор на стадіоні "Динамо" в Мінську.

Всі 18 легкоатлетів, які брали участь в битві і стояли на першому рядку п'єдесталу пошани, викликали овації трибун.

Відзначимо, що телеканал "Інтер", який є офіційним телетранслятором Ігор в нашій країні, відмовився показувати церемонію нагородження.

Нагадаємо, що в індивідуальних змаганнях легкоатлетів на Європейських іграх Україна взяла два "золота", "срібло" і дві "бронзи".

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