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18 лютого • оновлено в 22:44
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Гігантського сумоїста покарав крихітний суперник за понти перед боєм

3.5т
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Курйозний епізод стався на турнірі з сумо Daisoya в японському Тохоку. Відео зі швидкоплинного виступу двох спортсменів набирає популярність у соціальних мережах.

Волею жереба величезному борцю дістався мініатюрний суперник. Гігант, заздалегідь смакуючи легку перемогу, почав демонструвати неповагу до опонента, за що і поплатився. Маленький борець-сумо ефектним прийомом уклав хвалька на ринг-дохьо.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний епізод стався на вечорі боксу в Дубаї в поєдинку між місцевим дебютантом Султаном Аль-Нуаімі й індонезійцем Чарльзом Латуперіссой (2-0-1, 1 КО).

Представник Об'єднаних Арабських Еміратів перед поєдинком демонстрував всіляку впевненість у своїй перемозі, влаштувавши перед суперником запальні танці. Артистизм Султану не допоміг. Опонент покарав його за такі понти, нокаутувавши вже в першому раунді.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
сумо
Місце
Японія
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