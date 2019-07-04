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"Гарантії немає": українська велогонщиця розповіла про зміну громадянства після скандалу

1.3тЧитати матеріал російською

Чемпіонка Європейських ігор-2019 Анна Соловей, яка опинилася в епіцентрі великого скандалу в велоспорті, висловилася про можливу зміну громадянства.

В інтерв'ю виданню Glavkom 27-річна українська велогонщиця заявила, що не проміняє виступи за українську збірну на жодні інші.

Анна Соловей - чемпіонка Європейських ігор-2019

Анна Соловей - чемпіонка Європейських ігор-2019

НОК України

"А чому я повинна їхати зі своєї країни? Так, у нас нелегко. Але хто буде щось міняти? Я народилася тут, тут живуть мої батьки. Я люблю свою країну. У нас багато талановитих людей - вчених, лікарів, спортсменів. чому я повинна їхати? Тому що один президент дозволяє собі нахабно, по-хамськи спілкуватися? Так, гарантії, що у мене вийде все, про що я мрію, немає. Але чому б не спробувати? Мені допомагають, у мене є підтримка. Я не маю права піти ", - сказала Анна Соловей.

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Большой велоспорт возвращается в Киев

Нагадаємо, в українському велоспорті вже кілька днів не вщухають пристрасті. Президент федерації цього виду спорту Олександр Башенко відзначився грубими висловлюваннями на адресу чемпіонки Європейських ігор Анни Соловей, погрожуючи "зробити все, щоб виключити її зі збірної". Спортивна громадськість стала на бік атлетки, вимагаючи усунути главу федерації з поста за хамську поведінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, як велоспорт допомагає зберегти молодість.

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Тема
велоспорт
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Валевич Борис
Валевич Борис
ЕЕ Золото - гарантирует этим мразям чиновникам теплые кресла и огромные премии которые они сами себе выписывают - так нет этим скотам еще надо показать всей стране кто здесь здесь главный. Уволить этого скота Башенко что бы этой сволочью больше не воняло!!!!
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Тебе уродина люди на ногу наступили, что ты нацистка пошла их убивать на Донбасс?
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Нелегко?! Это может людям которых ты и твои нацисты предки сжигали на Донбассе, и в населенных пунктах занятыми вами тварями было не легко?
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