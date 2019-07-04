"Гарантії немає": українська велогонщиця розповіла про зміну громадянства після скандалу

Чемпіонка Європейських ігор-2019 Анна Соловей, яка опинилася в епіцентрі великого скандалу в велоспорті, висловилася про можливу зміну громадянства.

В інтерв'ю виданню Glavkom 27-річна українська велогонщиця заявила, що не проміняє виступи за українську збірну на жодні інші.

Анна Соловей - чемпіонка Європейських ігор-2019 НОК України

"А чому я повинна їхати зі своєї країни? Так, у нас нелегко. Але хто буде щось міняти? Я народилася тут, тут живуть мої батьки. Я люблю свою країну. У нас багато талановитих людей - вчених, лікарів, спортсменів. чому я повинна їхати? Тому що один президент дозволяє собі нахабно, по-хамськи спілкуватися? Так, гарантії, що у мене вийде все, про що я мрію, немає. Але чому б не спробувати? Мені допомагають, у мене є підтримка. Я не маю права піти ", - сказала Анна Соловей.

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Нагадаємо, в українському велоспорті вже кілька днів не вщухають пристрасті. Президент федерації цього виду спорту Олександр Башенко відзначився грубими висловлюваннями на адресу чемпіонки Європейських ігор Анни Соловей, погрожуючи "зробити все, щоб виключити її зі збірної". Спортивна громадськість стала на бік атлетки, вимагаючи усунути главу федерації з поста за хамську поведінку.

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