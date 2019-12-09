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9 грудня • оновлено в 20:54
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"Ганьблять Путіна": в Росії назвали винних у допінг-скандалі

4.4т
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Легендарна радянська фігуристка Тетяна Тарасова розкритикувала російських чиновників за грандіозний допінговий скандал.

Коментуючи відсторонення держави від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, відома тренерка стала на захист президента Володимира Путіна.

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Тетяна Тарасова

Тетяна Тарасова

"Спорт-Експрес"

"Їх переставляють з місця на місце, а ми говоримо, що робити? Скільки можна до одного й того ж повертатися? Я вважаю, що ці керівники, які були призначені до цього, вони ганьблять Путіна! Він їх на ці позиції призначав, вони повинні розуміти це, а якщо не розуміють, то одразу треба відмовитися від них, тому що вони мають справу з живими людьми", – наводить слова Тарасової Sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавив Росію права протягом найближчих чотирьох років брати участь в Олімпійських, Паралімпійських Іграх і чемпіонатах світу з різних видів спорту.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Коз-ломордый скот славит хйуло и просит его на коленях
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Виня Ксения
Виня Ксения
Каким образом они могут опозорить пуйла, если он сам мошенник? Смешно. Надоело слушать, что царь хороший, бояре плохие.
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