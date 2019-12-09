"Ганьблять Путіна": в Росії назвали винних у допінг-скандалі

Легендарна радянська фігуристка Тетяна Тарасова розкритикувала російських чиновників за грандіозний допінговий скандал.

Коментуючи відсторонення держави від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, відома тренерка стала на захист президента Володимира Путіна.

Тетяна Тарасова "Спорт-Експрес"

"Їх переставляють з місця на місце, а ми говоримо, що робити? Скільки можна до одного й того ж повертатися? Я вважаю, що ці керівники, які були призначені до цього, вони ганьблять Путіна! Він їх на ці позиції призначав, вони повинні розуміти це, а якщо не розуміють, то одразу треба відмовитися від них, тому що вони мають справу з живими людьми", – наводить слова Тарасової Sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавив Росію права протягом найближчих чотирьох років брати участь в Олімпійських, Паралімпійських Іграх і чемпіонатах світу з різних видів спорту.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!