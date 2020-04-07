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7 квітня • оновлено в 21:41
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Футзаліст безнадійний удар перетворив на шедевр

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У мережі набирає популярність незвичайне відео з чемпіонату з футзалу.

Ролик, який у себе в Instagram розмістив авторитетний футбольний інтернет-портал 433, за кілька днів зібрав понад 3 млн переглядів.

На відео футзаліст завдав удар по воротах. перед якими стояло двоє захисників. М'яч примудрився проскочити у обох між ніг і залетіти в сітку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим немислимим голом.

Відео з чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу зібрало близько 4 млн переглядів, 9 тисяч лайків 1000 ретвітів і 317 коментарів в Twitter.

Епізод з поєдинку "Human" - "ЛАД" опублікував у себе в акаунті популярний футбольний портал 433

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
футзал
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