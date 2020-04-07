Футзаліст безнадійний удар перетворив на шедевр

У мережі набирає популярність незвичайне відео з чемпіонату з футзалу.
Ролик, який у себе в Instagram розмістив авторитетний футбольний інтернет-портал 433, за кілька днів зібрав понад 3 млн переглядів.
На відео футзаліст завдав удар по воротах. перед якими стояло двоє захисників. М'яч примудрився проскочити у обох між ніг і залетіти в сітку.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим немислимим голом.
Відео з чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу зібрало близько 4 млн переглядів, 9 тисяч лайків 1000 ретвітів і 317 коментарів в Twitter.
Епізод з поєдинку "Human" - "ЛАД" опублікував у себе в акаунті популярний футбольний портал 433
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