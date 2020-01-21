Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився

Харківський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 5 років тому прийняв російське громадянство, обурився діями України, яка не показала його бій, і був висміяний у мережі.

Олексій Олійник Кадр із відео

"Ось зараз ідуть відсторонення спортсменів через те, що вони просто росіяни. Ти можеш протягом десятка років бути чистим і чесним спортсменом, а тобі будуть вказувати на твій паспорт. Так не можна! І в цій ситуації те ж саме. І наступного разу просто можуть не дати трансляцію", – розповів Олійник.

Таке лицемірство бійця, який кілька років тому одягнув перед турніром на себе майку з зображенням Володимира Путіна, викликало гнів у вболівальників.

"Просто клоун і лицемір, от цікаво якби Хабіб вийшов у футболці з Бандерою, як на це б відреагували?", "У цій же ситуації все зрозуміло і без пояснень. Приходить путінофіл у футболці Путіна на великий івент UFC, а потім "політика тут ні до чого". Це лютий зашкваріще", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

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