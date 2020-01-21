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21 січня • оновлено в 23:46
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Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився

3.2т
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Харківський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 5 років тому прийняв російське громадянство, обурився діями України, яка не показала його бій, і був висміяний у мережі.

Олексій Олійник

Олексій Олійник

Кадр із відео

"Ось зараз ідуть відсторонення спортсменів через те, що вони просто росіяни. Ти можеш протягом десятка років бути чистим і чесним спортсменом, а тобі будуть вказувати на твій паспорт. Так не можна! І в цій ситуації те ж саме. І наступного разу просто можуть не дати трансляцію", – розповів Олійник.

Таке лицемірство бійця, який кілька років тому одягнув перед турніром на себе майку з зображенням Володимира Путіна, викликало гнів у вболівальників.

"Просто клоун і лицемір, от цікаво якби Хабіб вийшов у футболці з Бандерою, як на це б відреагували?", "У цій же ситуації все зрозуміло і без пояснень. Приходить путінофіл у футболці Путіна на великий івент UFC, а потім "політика тут ні до чого". Це лютий зашкваріще", – пишуть користувачі.

Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився
Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився
Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився
Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився
Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився
Фанат Путіна: харківський боєць ММА наїхав на Україну і поплатився
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

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Автор
Максим Богданов
Теми
MMA UFC
Особа
Олексій Олійник
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Животное. Все, что на паРРаше - тyпой скот!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Махал под Махалычем, не части под клиентом.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махал Махалыч, рогатый, не воняй
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