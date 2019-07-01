ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Європейські ігри: з'явилося відео реакції Путіна на гімн України

10.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін, який напередодні побував у Мінську на закритті Європейських ігор, потрапив на церемонію нагородження українського боксера Олександра Хижняка.

Наш співвітчизник, який виступає у середній ваговій категорії, знущально розібрався із представником Італії Сальваторе Кавалларо і завоював "золото" змагань. Під час нагородження призерів у залі був присутній президент РФ.

Володимир Путін

Володимир Путін

Прес-служба Кремля

Він змушений був встати під гімн України, який пролуав на честь перемоги Хижняка. Відповідне відео опублікував офіційний YouTube-канал російського мовника ТВ "Центр".

Новини
РосТВ не вдалося заглушити гімн України на Європейських іграх - відеофакт

Відзначимо, що Україна завершила Європейські ігри на третьому місці у медальному заліку, завоювавши 16 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк, який виграв "золото" Євроігор у змаганнях із боротьби, виконав запальний гопак з українським прапором, чим підкорив глядачів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Європейські ігри 2019
Особи
Володимир ПутінОлександр Хижняк
Місце
БілорусьМінськ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
16
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Вообще-то Путин - самый вежливый из людей - ежели кто запамятовал... Запатентованный бренд с 2014 года...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Най сі курва вдавить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Как и любой нормальный человек и политик Путин на официальной церемонии при исполнении гимна страны встал. Для нас это норма, а для скакунов что то удивительное
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel