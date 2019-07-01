Європейські ігри: з'явилося відео реакції Путіна на гімн України

Президент Росії Володимир Путін, який напередодні побував у Мінську на закритті Європейських ігор, потрапив на церемонію нагородження українського боксера Олександра Хижняка.

Наш співвітчизник, який виступає у середній ваговій категорії, знущально розібрався із представником Італії Сальваторе Кавалларо і завоював "золото" змагань. Під час нагородження призерів у залі був присутній президент РФ.

Володимир Путін Прес-служба Кремля

Він змушений був встати під гімн України, який пролуав на честь перемоги Хижняка. Відповідне відео опублікував офіційний YouTube-канал російського мовника ТВ "Центр".

Відзначимо, що Україна завершила Європейські ігри на третьому місці у медальному заліку, завоювавши 16 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк, який виграв "золото" Євроігор у змаганнях із боротьби, виконав запальний гопак з українським прапором, чим підкорив глядачів.

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