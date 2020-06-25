ESPN назвав найскладніші види спорту

Авторитетний американський портал ESPN назвав бокс найскладнішим видом спорту. Друге місце зайняв хокей. На третьому рядку розташувався американський футбол.

Далі в рейтингу розташувалися: баскетбол, змішані єдиноборства, теніс, гімнастика, бейсбол / софтбол і футбол. На останньому, 60-му місці розташувалася спортивна риболовля.

Рейтинг видів спорту Twitter ESPN

Експерти склали рейтинг з 60 видів спорту, відсортувавши їх по 10 параметрам: витривалість, сила, енергія, швидкість, спритність, гнучкість, нерви, стійкість, координація рук і очей, а також аналітичні здібності.

"Ми склали 10 атлетичних категорій або навичок, а потім вісімка наших експертів визначили за шкалою від 1 до 10 вимоги для кожного виду спорту за цими 10 навичками. Після того, як ми підсумовували і усереднили отримані відповіді, вийшло число, що характеризує ступінь складності заняття окремим видом спорту", – йдеться в описі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали найкращий вид спорту для схуднення. Дослідники впевнені, що в основі схуднення повинні бути тренування на витривалість (біг, ходьба і т д.).