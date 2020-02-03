Ємельяненко зробив відверте зізнання про допінг у російському MMA

Боєць змішаного стилю та голова наглядової ради Союзу MMA Росії Федір Ємельяненко заявив, що в РФ існує проблема вживання бійцями допінгу.

"Те, що в Росії така проблема існує, так і є. Жодна бійцівська ліга не перевіряє бійців на допінг. Але в США я кожен раз до і після бою здаю тести", – цитує слова Ємельяненко агентство ТАСС.

Федір Ємельяненко РБК Спорт

Спортсмен також запропонував свої методи вирішення проблеми, розповівши, що ця ситуація може бути врегульована завдяки закріпленню певних правил на законодавчому рівні або за допомогою Міністерства спорту РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Ємельяненко здобув перемогу в останньому бою, впевнено перемігши американця Куінтона Джексона в першому раунді.

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