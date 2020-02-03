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3 лютого • оновлено в 14:44
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Ємельяненко зробив відверте зізнання про допінг у російському MMA

1.2т
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Боєць змішаного стилю та голова наглядової ради Союзу MMA Росії Федір Ємельяненко заявив, що в РФ існує проблема вживання бійцями допінгу.

"Те, що в Росії така проблема існує, так і є. Жодна бійцівська ліга не перевіряє бійців на допінг. Але в США я кожен раз до і після бою здаю тести", – цитує слова Ємельяненко агентство ТАСС.

Федір Ємельяненко

Федір Ємельяненко

РБК Спорт

Спортсмен також запропонував свої методи вирішення проблеми, розповівши, що ця ситуація може бути врегульована завдяки закріпленню певних правил на законодавчому рівні або за допомогою Міністерства спорту РФ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Ємельяненко здобув перемогу в останньому бою, впевнено перемігши американця Куінтона Джексона в першому раунді.

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Тема
MMA
Особа
Федір Ємельяненко
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Кор Павел
Кор Павел
В чем признание Фёдора состоит. Такая проблема у всех стран стоит.
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фил филька
фил филька
а в украине есть свой последний император?
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Кор Павел
Кор Павел
Он Алекс, но вы ведь обосрали всех своих знаменитых боксеров, уж какой гадости вы уже на них не вылили. И в Россию отправляли. Но как ихнея победана меж уровне, вы кричите слава украина, а если он говорит как думает насчёт России и Украины, так сразу вспоминаете про от битую голову и т. П
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Он Алекс
Он Алекс
фил филька, в Украине есть Ломаченко, Усик и тд ... имперские проблемы с головой только у россиян
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