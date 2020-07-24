Ємельяненко сенсаційно та без шансів програв Ісмаїлову в головному бою АСА-107

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко зазнав поразки від співвітчизника Магомеда Ісмаїлова в головному бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

Поєдинок завершився перемогою Ісмаїлова технічним нокаутом у третьому раунді. Водночас Ємельяненко-молодший вважався фаворитом, а коефіцієнт на його перемогу дорівнював 1,45.

У першому раунді Ісмаїлов шокував свого суперника, з перших хвилин пішовши в атаку. Олександр пропустив три удари в голову, а потім опинився к партері. Ємельяненко пропускав град ударів і буквально вижив у п'ятихвилинці.

Магомед продовжив домінувати і в другому раунді. Він швидко поклав Олександра на килим і продовжив наносити акцентовані удари в голову і корпус, не зустрічаючи серйозного опору.

У наступній п'ятихвилинці домінування Ісмаїлова продовжилося і рефері ухвалив рішення зупинити бій після того, як Магомед знову перевів суперника в партер і почав добивати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко зізнався, що йому подобається бити людей в октагоні.